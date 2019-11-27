في حالة نادرة للغاية… طفل برأسين و3 أذرع {صورة}

2019/11/27 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تفاجأة ام هندية بمولودها مشوه، حيث ولد ذكرًا برأسين وثلاثة أذرع حسب تقرير سبق الإلكترونية.

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