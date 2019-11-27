الاردن تبدي استعدادها لشراء الحنطة والشعير وغيرها من الزراعات العراقية

2019/11/27 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} التقى وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، بنظيريه الأردني طارق حموري، والتركي روهصار بيكجان، على هامش مشاركته في الجلسة الوزارية الـ35 لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في اسطنبول.

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