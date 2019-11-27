شهداء العراق في معرض للصور وسط بغداد | تقرير

2019/11/27 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخليدا لشهداء الاحتجاجات في العراق، أقيم في حديقة الأمة وسط بغداد، معرضا للصور يوثق المأساة التي حدثت، فيما طالب ذوو الشهداء بمحاسبة المتورطين الذين تلطخت ايديهم بدماء الشباب الزكية.

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