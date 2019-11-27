الداخلية لـواع: المواطنون وكاميرات المراقبة كشفت المندسين ومثيري الشغب

2019/11/27 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية تمكنت من جمع البيانات الخاصة التي تخص الاشخاص العابثين ومثيري الشغب بواسطة كاميرات المراقبة والمواطنين.

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