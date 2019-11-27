2019/11/27 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال عصابة خطف وتسليب في ثلاث محافظات.وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة المركز الخبري الوطني نسخة منه، إن “خلية الصقور، نفذت عملية نوعية في محافظة الديوانية، وذلك بكشف عصابة متخصصة في متاجرة المخدرات وتسليب العجلات والخطف”.واستدركت بالقول: “حيث تم القاء القبض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الصقور تعلن اعتقال عصابة تسليب وخطف في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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