بمشاركة الأيزيديين، فرنسا تحتضن المهرجان السنوي ب”لون البشرة”

2019/11/27 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم عائلة هافند هاجرت من العراق الى فرنسا، بعد ان ذاقت حصتها من مرارة النزوح في مخيمات النازحين الايزيديين في محافظة دهوك، بعد استقرارهم في بلدهم الثاني “فرنسا” لم تقف هذه العائلة مكتوفة الأيدي بل حاولت ان تعرف الايزيدية لاكبر عدد ممكن من الشعوب العالمية.مثلت هذه العائلة الشعب الايزيدي …

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