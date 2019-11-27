شوقية عروق منصور - نرفع العلم فيموت الأسير

2019/11/27 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور بصراحة لا أحب صيحات الملاعب الرياضية ولا أحب ثرثرة المعلقين الرياضين ولكن حين تستحوذ الصورة على المشهد الصاخب، وتكون مفاجأة الدهشة، نقتسم رغيف الفرح مع الزمن البائس .المكان استاد القاهرة، مباراة بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا، ثمة صيحات ووجوهاً تجر اللهفة وترمي خيبتها كجثث غريقة، سرعان ما تطفو وتتفقد الأرجل، لعلها تحمل التفاؤل، من بين الوجوه والأضواء والصراخ والعشب الأخضر الذي تهرول عليه الأقدام......

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