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مسؤول اميركي يؤكد التزام بلاده 'الراسخ والقوي' تجاه العراق


مسؤول اميركي يؤكد التزام بلاده 'الراسخ والقوي' تجاه العراق
2019/11/27 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مسؤول اميركي يؤكد التزام بلاده "الراسخ والقوي" تجاه العراق

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