2019/11/27 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أستقبل وزير الدفاع نجاح الشمري، يوم الاربعاء الموافق 27 تشرين الثاني 2019، رئيس هيأة الاركان المشتركة الامريكية مارك ميلي والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، استعراض المواقف في العراق والمنطقة الاقليمية وبحث سبل تمتين العلاقات العسكرية بمختلف المجالات والتعاون المشترك في مجال التدريب والتسليح وبناء القدرات، وحضر اللقاء كبار الضباط في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات عسكرية بين وزير الدفاع العراقي ورئيس هيأة الاركان المشتركة الامريكية المركز الخبري الوطني.

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