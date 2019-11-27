هيئة النزاهة: ضبط إضرار بالمال العام في دائرتين حكوميتين بمحافظة البصرة

2019/11/27 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، ضبط ملاكات مديرية تحقيق البصرة، كمية من مادة الإسمنت العائدة ملكيتها إلى بلدية أم قصر، مخزونة لأكثر من سنتين، مما أدى إلى تحجر المادة وعدم صلاحيتها للاستخدام.

وقالت مديرية تحقيق البصرة في بيان، إن ملاكاتها تمكنت خلال عملية منفصلة، من ضبط متهم بالجرم المشهود أثناء انتحاله صفة متقاعد متوفٍ، بغية تسلم الراتب التقاعدي باستخدام هوية تقاعدية مزورة، مؤكدة أن المتهم اعترف أثناء التحقيق معه بتسلم مبلغ مقداره خمسة وسبعين مليون دينار، تمثل مستحقات ورواتب متروكة، كما أسفرت العملية عن ضبط جميع المستمسكات الأصلية الخاصة بالمتهم.

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