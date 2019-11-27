2019/11/27 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد معاون رئيس اركان قوات البيشمركة الكردية، اللواء قارمان كمال، الأربعاء، أن الاحتجاجات الحالية أثرت على التنسيق الامني المشترك مع بغداد فيما يخص المناطق المختلف عليها، مبينا ان العودة للمناطق المتنازع عليها مرهونة بموافقة بغداد.وقال كمال لـ المركز الخبري الوطني إن “ملف التنسيق المشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة وعودة القوات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيشمركة تتحدث عن عودة قواتها للمناطق المتنازع بموافقة بغداد المركز الخبري الوطني.

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