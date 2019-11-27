2019/11/27 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير -11- العقد الإجتماعي ملغي والشباب يجيدون تصميم نظامهم بغداد – حمدي العطار كثر الحديث عن الفوضى التي يمكن ان تحدث في ظل غياب (السلطة) والمؤسسات الحكومية وهذا ما تروج له الحكومة ووسائل الاعلام ، التي تدعو الى اعطاء الحكومة مهلة (عطوة) بلغة العشائر حتى تنفذ مطالب المحتجين(او لكسب الوقت والتفكير […]

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