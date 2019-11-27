2019/11/27 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتصالات: الوزير التاسع يحقّق حلم تثبيت العقود بعد إستيزار ثمانية بغداد – إنعام العطيوي بعد استيزار ثمانية في وزارة الاتصالات بدءا من عام 2003 وحتى مطلع عام 2018 لم يتحقق حلم التثبيت في هذه الوزارة، ولكن بعد وصول الحقيبة الوزارية إلى التاسع تحقق الحلم لـ 1200 عقد وإعـــــــــلان 575 درجة وظيفية شاغرة.وقام الوزير التاسع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتصالات: الوزير التاسع يحقّق حلم تثبيت العقود بعد إستيزار ثمانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتصالات: الوزير التاسع يحقّق حلم تثبيت العقود بعد إستيزار ثمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).