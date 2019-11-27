2019/11/27 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم تلبية المطالب يزيد الإصرار على مواصلة الإحتجاجات كربلائيون لـ (الزمان): جهات مجهولة تحاول إفشال التظاهرات وحرف مسارها كربلاء – محمد فاضل طاهر قال ناشطون كربلائيون ان هناك جهات مجهولة تحاول افشال التظاهرات وحرفها عن مسارها الطبيعي، مؤكدين انهم ملتزمون بسلمية التظاهرات ولن يتركوا ساحات الاعتصام حتى تحقيق المطالب.واوضحوا في احاديث لـ (الزمان) امس […]

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