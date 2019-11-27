2019/11/27 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن النصر للمربد تصف مجلس محافظة نينوى: بؤرة من الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن النصر للمربد تصف مجلس محافظة نينوى: بؤرة من الفساد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن النصر للمربد تصف مجلس محافظة نينوى: بؤرة من الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).