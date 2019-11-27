2019/11/27 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سانتياغو إلى بيروت وبغداد.. سر الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من سانتياغو إلى بيروت وبغداد.. سر الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من سانتياغو إلى بيروت وبغداد.. سر الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).