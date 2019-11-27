منعت روايته في الكويت.. كاتب عراقي يتحدث عن الأسباب

2019/11/27 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكاتب العراقي الكردي، سردار عبد الله، الأربعاء، إن دار نشر أبلغه بمنع عرض روايته الأخيرة في معرض الكويت للكتاب لأسباب غير معروفة.

وذكر عبد الله في حديث لموقع الحرة أن الجهات الرقابية في الكويت منعت عرض رواية "أتيلا..



آخر العشاق"، التي نشرها قبل أكثر من عام من دون ذكر الأسباب.

وأضاف عبد الله أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منع عرض الرواية التي شاركت في معارض عديدة للكتاب، أقيمت في المغرب ومصر وعمان والسعودية وبلدان أخرى.

ويرجح الكاتب، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي، أن يكون سبب منع الرواية "ديني" لأنها ذات "طابع تصوفي وتنتقد جميع أشكال التعصب والتشدد المذهبي والديني والسياسي والاجتماعي".

وافتتحت الدورة 44 لمعرض الكويت للكتاب في 20 نوفمبر الجاري وتستمر لغاية 30 منه، بمشاركة نحو 488 دار نشر من ثلاثين دولة عربية وأجنبية.

وتثير ظاهرة منع الكتب في الكويت غضبا في أوساط الناشطين الشباب والكتاب الكويتيين الذين يعتبرونها نوعا من "الوصاية"، مع منع نحو أربعة آلاف كتاب خلال السنوات الخمس الماضية.

وتضم قائمة الكتب الممنوعة في الكويت روايات عالمية مثل "أحدب نوتردام" لفكتور هوغو و"مئة عام من العزلة" لغابرييل غارسيا ماركيز، وكتبا اخرى لمؤلفين عرب، وكتبا دينية اسلامية.

ويتم في العادة مصادرة الكتب وعدم إدخالها إن لم تحصل على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام الكويتية خاصة قبل معرض الكتاب حيث يتم التدقيق على شحنات دور النشر الأجنبية.

ويؤكد مسؤولون في وزارة الاعلام الكويتية أن قانون النشر والمطبوعات الذي صادق عليه مجلس الأمة الكويتي في 2006 "وضع 12 سببا للمنع بينها المسّ بالذات الالهية أو الرسول أو الصحابة أو ازدراء الأديان والنسيج الاجتماعي أو الوحدة الوطنية" وغيرها.

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