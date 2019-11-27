بوادر أزمة جديدة في الحكومة المغربية

2019/11/27 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين مكونات الحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، بسبب التراشق الإعلامي والتلاسن بين قيادات الأحزاب المشاركة في الحكومة.

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