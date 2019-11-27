الانبار.. عودة 40 اسرة نازحة لمنازلها بعد حل

2019/11/27 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الانبار، الاربعاء، عودة 40 اسرة نازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناها المحررة بعد حل كافة الخلافات العشائرية التي حالت دون عودتهم منذ ...

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