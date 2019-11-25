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اخبار الصحف العراقية
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قانون الانتخابات
اخبار الدوام
11/27 | 18:08
كربلائيون لـ (الزمان): جهات مجهولة تحاول إفشال التظاهرات وحرف مسارها
الزمان
11/27 | 18:08
الإتصالات: الوزير التاسع يحقّق حلم تثبيت العقود بعد إستيزار ثمانية
الزمان
11/27 | 18:08
العقد الإجتماعي ملغي والشباب يجيدون تصميم نظامهم
الزمان
11/27 | 17:08
محافظ النجف يصدر قرارات إصلاحية جديدة
الزمان
11/27 | 17:08
النزاهة توضّح تفاصيل توقيف عضوين في مجلس النواب
الزمان
11/27 | 17:08
شوارع ومدارس مصرية بإسم عبد السلام عارف – محسن حسين
الزمان
11/27 | 16:36
أصلاء بالفعل – عبد الحكيم مصطفى
الزمان
11/27 | 16:36
المدرّب يستخدم سلاح البدلاء ويقتل المهمة الصعبة
الزمان
11/27 | 13:08
رئيس الوزراء العراقي: إطلاق سراح 2500 موقوفا من المتظاهرين
الصباح الجديد
11/27 | 13:08
نفط ميسان: انتاج الحقول وصل الى 650 ألف برميل يوميا
الصباح الجديد
11/27 | 05:52
تركيا: نريد المزيد من صواريخ «إس 400»
المستقبل
11/27 | 05:52
مجلس الوزراء يوجه بمتابعة التقارير الأممية بـ «جدية».. ويتخذ عدداً من القرارات
المستقبل
11/27 | 05:52
التظاهرات في شهرها الثاني: غلق طرق وجسور وإضرابات واعتصامات
المستقبل
11/27 | 03:04
أوامر قبض بحق مخربين اعتدوا على الأملاك العامة
الصباح
11/27 | 03:04
البرلمان يصوّت على تعديل قانون انتخابات {مجالس المحافظات}
الصباح
11/27 | 03:04
أسود الرافدين ينثرون الفرح في أرجاء الوطن
الصباح
11/27 | 02:32
التعليم ترجح احتمالية إلغاء العطل في حال استمرار الإضراب
الصباح
11/27 | 02:32
أمانة بغداد: الخدمات ستصل تباعا الى المناطق المفروزة حديثا
الصباح
11/27 | 02:32
مناقشة قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي
الصباح
11/27 | 02:04
العراق يغلب قطر في افتتاح بطولة الخليجي في الدوحة
الزمان
11/27 | 00:24
أوامر استقدام جديدة بحق مسؤولين
الصباح
11/27 | 00:24
البرلمان يصوّت على تعديل قانون انتخابات «مجالس المحافظات»
الصباح
11/27 | 00:24
سياسيون يدعون أربيل الى تسديد ماعليها من التزامات مالية الى {سومو»
الصباح
11/26 | 23:36
في قارب واحد .. من دون مرسى
الزمان
11/26 | 23:36
ستة قتلى في ثلاثة انفجارات تعمق جراح بغداد واضراب المدارس في الجنوب
الزمان
11/26 | 23:04
دار الافتاء المصرية:الحرمان من الميراث أشد أنواع العنف ضد المرأة
الزمان
11/26 | 23:04
مبادرة سعودية نحو تعزيز الاتجاه للسلام في اليمن
الزمان
11/26 | 23:04
أحجية سياسية في الموصل:محافظ عسكري بديل لآخر استقال .. لم يستقل
الزمان
11/26 | 23:00
اليوم.. عمان تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب الخليجي بمواجهة البحرين
الصباح الجديد
11/26 | 23:00
يونس محمود ضمن قائمة سفراء مونديال قطر 2022
الصباح الجديد
11/26 | 23:00
محمد قاسم يقود أسود الرافدين لخطف أول 3 نقاط على حساب العنابي
الصباح الجديد
11/26 | 22:32
أسود الرافدين تنثر الأفراح وتهزم العنابي في إفتتاح خليجي 24
الزمان
11/26 | 22:16
المواطن المثالي
الصباح
11/26 | 22:16
نحو ترشيد الاحتجاجات وإنضاجها لضمان انتصارها
الصباح
11/26 | 22:16
الــنــظــام الانــتــخــابــي الأنــســب لـلــعــراق
الصباح
11/26 | 21:52
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 1976 الى 2019
الصباح الجديد
11/26 | 21:52
مواصلة تنفيذ حملة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية والدور السكنية
الصباح الجديد
11/26 | 21:52
التخطيط تنظم ورشة موسعة لمناقشة قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية في اسطنبول
الصباح الجديد
11/26 | 21:44
المحاويلي.. درويش يطوي فيافي القصيدة
الصباح
11/26 | 21:44
الشعور بالشبع يحدث في الأمعاء وليس بالمعدة
الصباح
11/26 | 21:44
مؤثرات الشاشة الرقميَّة في أدمغة الأطفال الصغار
الصباح
11/26 | 20:56
مردودات الاحسان والاساءة
الصباح الجديد
11/26 | 20:56
لصوص سرقوا مجوهرات “لا تقدر بثمن” في درسدن
الصباح الجديد
11/26 | 20:56
“لعراق السلام ننشد” ..كرنفال موسيقي في دائرة الفنون الموسيقية
الصباح الجديد
11/26 | 20:04
التعليم: إلغاء العطلة الربيعية ولا تأجيل للعام الدراسي
الزمان
11/26 | 20:04
مصدر لـ (الزمان): دعوة المتقاعدين لتحديث البيانات تشمل الجميع
الزمان
11/26 | 20:04
رئاسة البرلمان ترفع الجلسة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد
الزمان
11/26 | 19:36
عبد المهدي يوجه بتكريم أسود الرافدين
الصباح
11/26 | 19:36
ليوث الرافدين يحققون فوزهم الأول في تصفيات آسيا
الصباح
11/26 | 19:36
غداً.. تقديم ملف استضافة العراق لخليجي 25
الصباح
11/26 | 18:32
إقليم كردستان عامل إستقرار في المنطقة
الزمان
11/26 | 18:32
الشرعية تنتهي حينما تعجز عن أداء واجباتها
الزمان
11/26 | 18:32
ندوات حوارية في بغداد وكرنفال بأربيل
الزمان
11/26 | 17:32
قم مجاهداً يا وطني – جاسم الطليحي
الزمان
11/26 | 17:32
إحتراق – هادي عباس حسين
الزمان
11/26 | 17:32
ما ضاع العمق في الضحالة – عبد الزهرة خالد
الزمان
11/26 | 17:04
المندلاوي لـ (الزمان): شح القرنفل الأسود في بساتين ديالى
الزمان
11/26 | 17:04
الذكرى المئوية لتأسيس مدرسة سامراء الأولى – محمد صادق السامرائي
الزمان
11/26 | 17:04
الحرب على الصراصير – ظافر قاسم ال نوفة
الزمان
11/26 | 16:32
صحف إنكلترا تبرز قرار نجوم آرسنال وعودة مورينيو الأوربي
الزمان
11/26 | 05:52
رئيس الوزراء: مشروع شبكات النقل سيسهم بتحسين إيصال الكهرباء لأربعة ملايين منزل
المستقبل
11/26 | 05:52
هجمات على الأمن الالكتروني العراقي
المستقبل
11/26 | 01:20
العمليات المشتركة: ملاحقة «المُهكرين» لصفحة مكافحة الإرهاب
الصباح
11/26 | 01:20
إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي للمسافرين
الصباح
11/26 | 01:20
دعوات لإبعاد التظاهرات السلمية عن أعمال التخريب
الصباح
11/26 | 00:48
البرلمان ينهي مناقشة قانوني الانتخابات النيابية والمفوضية
الصباح
11/26 | 00:16
توجه لزيادة تخصيصات البطاقة التموينية العام المقبل
الصباح
11/26 | 00:16
العراق يترأس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب
الصباح
11/26 | 00:16
رئيس الوزراء يبحث واقع الكهرباء مع وفد شركة جنرال الكتريك
الصباح
11/26 | 00:00
اعادة فتح الحدود العراقية مع إيران واتفاق نهائي حول أموال نفط الاقليم الكردي
الزمان
11/25 | 23:44
الإعمار: المصادقة على تعيين الدفعة الثانية من حملة الشهادات العليا
الصباح
11/25 | 23:44
مؤسسة الشهداء تستحدث وحدة لتدقيق الموقف الأمني لمعاملات الضحايا
الصباح
11/25 | 23:44
النفط: مباحثات مع إيران والكويت بشأن الحقول المشتركة
الصباح
11/25 | 23:28
إردوغان في قطر لتوقيع تفاهمات واتفاقات استراتيجية
الزمان
11/25 | 23:28
اغتيال معارض إيراني صاحب الصندوق الأسود في اسطنبول
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