مكتب المرجع السيستاني يعلن غداً الأول من ربيع الآخر

2019/11/27 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اعلن مكتبُ المرجع الديني الأعلى، السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الاربعاء، ان غداً الخميس، الأول من شهر ربيع الآخر.

وذكر المكتب في بيان مقتضب

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