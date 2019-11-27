2019/11/27 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اخر مستجدات ازمة المستحقات المالية لمدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش وكادره المساعد.وقال عضو اتحاد الكرة علي الاسدي لـ المركز الخبري الوطني إن “الاتحاد يسعى الى حل ازمة المستحقات المالية لمدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش خلال الأيام القليلة المقبلة”.وأوضح أن “الاتحاد اتصل بالجهات الحكومية ووزارة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يكشف اخر مستجدات ازمة مستحقات كاتانيتش المركز الخبري الوطني.

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