الخارجية الألمانية: نرفض السياسة الأميركية المتمثلة بممارسة الضغط الأقصى على إيران

2019/11/27 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، رفضها للسياسة الأميركية القاضية بممارسة الضغط الأقصى على إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة راينر برويل، في بيان، إن برلين تؤيد سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه إيران، مشيرا الى أن بلاده تعمل على إنقاذ خطة العمل الشامل المشتركة للاتفاق النووي، وإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها.

وأوضح برويل، أن اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالصفقة النووية مع إيران على مستوى المديرين السياسيين سينعقد في فيينا يوم السادس من شهر كانون الأول المقبل.

هذا، وبدأت إيران، منذ السادس من الشهر الحالي استخدام أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في معمل فوردو، ضمن سياسة تقليص الالتزامات التي تتبعها طهران ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

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