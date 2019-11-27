2019/11/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني: توجه لواءين في الجيش الى ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني: توجه لواءين في الجيش الى ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).