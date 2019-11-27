الزراعة تدعو المتظاهرين للسماح بوصول محصول الذرة الصفراء الى مواقع الاستلام

2019/11/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الزراعة ،الأربعاء، المتظاهرين السلميين للسماح للفلاحين والمزارعين بإيصال محصول الذرة الصفراء إلى مواقع الاستلام.

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