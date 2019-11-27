خلية أزمة وحكام عسكريين في ثلات محافظات.. تعرّف على القصة الكاملة

2019/11/27 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على إثر تنامي الاحتجاجات الشعبية وتوسع رقعتها في محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، وجهت الاف المقترحات لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي منها على مواقع التواصل الاجتماعي واخرى رسمية خلال الاجتماعات وبعضها على شكل تصريحات اعلامية لنواب في البرلمان، وكان لمقترح تنصيب قادة عسكريين في المحافظات ضمن هذه المقترحات وهو على ما يبدو الأمر الذي يتخوف […]

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