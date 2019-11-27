الملا بختيار: القوى الاسلاموية في هزيمة.. والبقاء لهذه الاطراف

2019/11/27 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار، اليوم الاربعاء، عن اعتقاده بان العالم في تغيير مستمر وان الذي سيبقى في المستقبل هي القوى الديمقراطية والمنظمات المدنية.وجاء في مقال للملا بختيار، "في الغرب يمضي الشعبويون ايام نفوذهم الاخيرة في عالم السياسة، وان العنصريين سيضعف تأثيرهم اذا وجد المهاجرون حلا لهم".واضاف "في البلدان الاسلامية، القوى الاسلاموية في طريقها الى الهزيمة ولا تستطيع ابدا حماية نفسها وفرض الشمولية الروحية بافكار القرون الوسطى".وبحسب ما ذهب اليه الملا بختيار فان الاشتراكيين – الديمقراطيين، ينتعشون بتطورات السياسة والنضال الطبقي.اما الليبراليون لا يستطيعون السيطرة المطلقة على العالم كما يتصورون في ظل العولمة، واليساريون سينتعشون الى حد ما".وكتب الملا بختيار "في الشرق الاوسط ومحيطنا، عندما تكون القوى الاسلاموية مدمرة.والليبرالية ناهضة حديثا وضعيفة.والقوميون لم تعد لهم تأثيراتهم السابقة، والشعبويون قصيرو العمر، فما الذي سيبقى؟ ستبقى القوى الديمقراطية والمنظمات المدنية، فاعلة في الميادين، وفي الوقت نفسه، الاشتراكيون الديمقراطيون ستتهيأ لهم ارضية افضل، لكونوا فاعلين.هذا في حال استطاعوا ان يتماهوا مع التغييرات الاجتماعية السياسية العصرية".

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