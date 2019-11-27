إعدام أحد أهم المطلوبين في مصر

2019/11/27 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قضت محكمة عسكرية في مصر بالإعدام على المتهم هشام عشماوي بعد إدانته بارتكاب عدد من الجرائم من ضمنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق واستهداف عدد من المنشآت الحيوية وكذلك تنفيذ هجوم على كمين "الفرافرة" وقتل جميع ضباط وأفراد نقطة التفتيش، وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها، منتصف عام 2014.

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