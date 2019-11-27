وزير التجارة يلتقي نظيريه الأردني والتركي

2019/11/27 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، نظيريه الأردني طارق حموري، والتركي روهصار بيكجان، على هامش مشاركته في الجلسة الوزارية الـ35 لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) المنعقدة في اسطنبول لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية.

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