مسؤول يمني يفند مزاعم التحالف السعودي بشأن فتح مطار صنعاء للرحلات العلاجية

2019/11/27 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

فند مصدر مسؤول بوزارة النقل اليمنية، اليوم الأربعاء، مزاعم ما يسمى بناطق تحالف العدوان، بشأن فتح مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى للعلاج في

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