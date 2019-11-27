مسؤول يمني يفند مزاعم التحالف السعودي بشأن فتح مطار صنعاء للرحلات العلاجية


مسؤول يمني يفند مزاعم التحالف السعودي بشأن فتح مطار صنعاء للرحلات العلاجية
2019/11/27 | 19:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

فند مصدر مسؤول بوزارة النقل اليمنية، اليوم الأربعاء، مزاعم ما يسمى بناطق تحالف العدوان، بشأن فتح مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى للعلاج في

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