كربلاء تنفي تعيين جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة


كربلاء تنفي تعيين جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة
2019/11/27 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة كربلاء تعيين الفريق رائد شاكر جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان لها ان "هذه الاخبار غير صحيحة وهي مجرد شائعات كاذبة لا وجود لها على ارض الواقع".

ودعت قيادة شرطة كربلاء الى "ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات والاخبار الكاذبة وخاصة في هذه المرحلة الحرجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تنفي تعيين جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تنفي تعيين جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).

كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓
Sponsored Links
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب
تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة قطر اليوم
تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة قطر اليوم
العراق.. الاحتجاجات تتواصل وجلسة مرتقبة للبرلمان
العراق.. الاحتجاجات تتواصل وجلسة مرتقبة للبرلمان
جنرال عراقي ينفي حصول "انقلاب عسكري"
جنرال عراقي ينفي حصول "انقلاب عسكري"