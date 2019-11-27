2019/11/27 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة كربلاء تعيين الفريق رائد شاكر جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان لها ان "هذه الاخبار غير صحيحة وهي مجرد شائعات كاذبة لا وجود لها على ارض الواقع".

ودعت قيادة شرطة كربلاء الى "ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات والاخبار الكاذبة وخاصة في هذه المرحلة الحرجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تنفي تعيين جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تنفي تعيين جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).