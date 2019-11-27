التعادل السلبي ينهي لقاء البحرين وعمان في خليجي 24

2019/11/27 | 19:33

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يعقد رؤساء الاتحادات الخليجية بكرة القدم يوم غد الخميس، بفندق الشيراتون في الدوحة اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا التي تخص الكرة الخليجية، من بينها دراسة ملف العراق لاستضافة النسخة 25 للبطولة الخليجية عام 2021.

وذكر رئيس اتحا

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مقرب من وفد منتخب العراق بكرة القدم، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، عن اعتزام حارس مرمى المنتخب جلال حسن وزميله امجد عطوان، زيارة لاعب منتخب قطر بسام الراوي الذي اجرى اليوم تداخلا جراحيا في مستشفى حمد بالدوحة.

وقال

بغداد اليوم-متابعة

شدد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على أهمية مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، المزمع إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتناول فالفيردي عدة ملفات شائكة في ال

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