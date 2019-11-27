الأمم المتحدة تعلن تحديد هويات 160 من مسلحي 'داعش' بشأن مذابح الإيزيديين


الأمم المتحدة تعلن تحديد هويات 160 من مسلحي 'داعش' بشأن مذابح الإيزيديين
2019/11/27 | 19:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الأمم المتحدة: حددنا هويات 160 من مسلحي داعش بشأن مذابح الإيزيديين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تعلن تحديد هويات 160 من مسلحي 'داعش' بشأن مذابح الإيزيديين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تعلن تحديد هويات 160 من مسلحي 'داعش' بشأن مذابح الإيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب