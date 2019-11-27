2019/11/27 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وزراء الإقليم يعقد جلسته برئاسة البارزاني مناقشة آخر مستجدات التفاوض مع الحكومة الإتحادية اربيل – فريد حسن عقد مجلس وزراء إقليم كردستان امس، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور البارزاني وحضور نائبه قوباد الطالباني.وفي مستهل الاجتماع، سلط رئيس الوزراء الضوء على الزيارة التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي إلى اربيل وأظهرت الدور […]

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