الداخلية: إشتباك مع الخاطفين قبل تحرير مدير المعهد العالي


الداخلية: إشتباك مع الخاطفين قبل تحرير مدير المعهد العالي
2019/11/27 | 19:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       الداخلية: إشتباك مع الخاطفين قبل تحرير مدير المعهد العالي بغداد – الزمان كشف وزير الداخلية ياسين الياسري عن  حصول اشتباك مع خاطفي مدير المعهد العالي في الوزارة اللواء ياسر عبد الجبار الذي تمكنت القوات الامنية من تحريره بعد  أكثر من أسبوعين على اختطافه.وقال الياسري في تصريح امس إن (العملية الأمنية الخاصة بتحرير […]

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