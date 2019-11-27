2019/11/27 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء: مصممون على محاسبة العابثين بالأمن عبد المهدي يبحث مع أردوغان أوضاع العراق في ظل التظاهرات بغداد – قصي منذر تلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الأربعاء بحثا خلاله الاوضاع في العراق في ظل استمرار التظاهرات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في […]

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