2019/11/27 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتاة كوردية تطلق ماركة أزياء باسمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 19:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة كوردية تطلق ماركة أزياء باسمها) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة كوردية تطلق ماركة أزياء باسمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).