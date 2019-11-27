انباء عن سقوط عدد من المتظاهرين نتيجة مواجهات مع القوات الامنية على جسر الاحرار


انباء عن سقوط عدد من المتظاهرين نتيجة مواجهات مع القوات الامنية على جسر الاحرار
2019/11/27 | 19:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

انباء عن سقوط عدد من المتظاهرين نتيجة مواجهات مع القوات الامنية ع

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انباء عن سقوط عدد من المتظاهرين نتيجة مواجهات مع القوات الامنية على جسر الاحرار

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