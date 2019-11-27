اصابة جنديين بجروح في انفجار عبوة استهدفت دوريتهم في ابو غريب


اصابة جنديين بجروح في انفجار عبوة استهدفت دوريتهم في ابو غريب
2019/11/27 | 19:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة جنديين بجروح في انفجار عبوة استهدفت دوريتهم في ابو غريب.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء ابو غريب مااسفر عن اصابة جنديين اثنين بجروح مختلفة".

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