تلفزيون الناصرية: الفريق الركن جميل الشمري برفقة عدد من الضباط يصلون محافظة ذي قار


تلفزيون الناصرية: الفريق الركن جميل الشمري برفقة عدد من الضباط يصلون محافظة ذي قار
2019/11/27 | 19:39
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