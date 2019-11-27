بالوثيقة.. إعادة فتح منفذ سومار الحدودي مع إيران قريبا


بالوثيقة.. إعادة فتح منفذ سومار الحدودي مع إيران قريبا
2019/11/27 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/الغد برس:

وجهت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، مديرية منفذ مندلي الحدودي بمحافظة ديالى، إلى تقديم إحاطة سريعة بالأوضاع تمهيداً لإعادة افتتاح منفذ سومار الحدودي مع إيران.

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