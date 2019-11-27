مراسلنا: محتجون في النجف حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية


مراسلنا: محتجون في النجف حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية
2019/11/27 | 19:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلنا: محتجون في النجف حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 19:43.

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