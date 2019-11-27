عبد العزيز المنبهي - الاعتقالات التعسفية ، المحاكمات السياسية و محاكمة مناضلات و مناضلين نقابيين ...و المزيد من بناء السجون... في المغرب

2019/11/27 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_العزيز_المنبهي قمع الحرية ...و الاعتقالات ...و المحاكمات الفاشية لمناضلين ضد التطبيع مع الصهيونية ، و لمناضلات ومناضلين نقابيين ...و المزيد من بناء السجون ...من طرف العصابات الحاكمة ...هل هذه الانتهاكات الصارخة و الدائمة ، ليس فقط لحقوق الانسان ، و انما لحق شعب بكامله في الكرامة و الحرية و الديموقراطية و تقرير المصير ، و في ممارسة سلطته و سيادته ، و التي ليس الا في اطاره ، و في اطاره وحده ، و ليس في غيابه و دوسه......

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