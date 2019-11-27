رئيسا أركان العراق وأميركا يبحثان تطوير آفاق التعاون في المجال العسكري

2019/11/27 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس اركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، مع رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية الجنرال مارك ميلي، آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال العسكري.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن الغانمي استقبل رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن في المجال العسكري، حيث أكد الغانمي استمرار التعاون مع الولايات المتحدة من أجل دعم العمليات القتالية لمحاربة فلول تنظيم داعش الإرهابي، وتطوير قدرات القوات العراقية وفق خطة وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش بعيدة المدى، من اجل إعادة بناء وتنظيم كافة قطعات الجيش.

من جانبه اشاد الجنرال ميلي بالدور البطولي للقوات المسلحة العراقية في التصدي للإرهاب، مؤكدا حرص واشنطن على تجهيز وتسليح الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة.

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