مصدر أمني عراقي: توجه لواءين في الجيش الى ميسان


مصدر أمني عراقي: توجه لواءين في الجيش الى ميسان
2019/11/27 | 19:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بتوجه لواءين في الجيش الى محافظة ميسان، مشيرا إلى أن قوات الرد السريع انسحبت من المحافظة....

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