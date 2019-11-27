مصدر أمني عراقي: توجه لواءين في الجيش الى ميسان

2019/11/27 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بتوجه لواءين في الجيش الى محافظة ميسان، مشيرا إلى أن قوات الرد السريع انسحبت من المحافظة....

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