نداء استغاثة.. من أجل كربلاء مدينة الامام الحسين "عليه السلام"


نداء استغاثة.. من أجل كربلاء مدينة الامام الحسين
2019/11/27 | 19:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

بث شباب من مدينة كربلاء المقدسة هذا اليوم نداء ننقله كما هو دون تعليق:

نداء استغاثة من أجل كربلاء مدينة الامام الحسين وقبلة الاحرار

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