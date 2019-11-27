2019/11/27 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بث شباب من مدينة كربلاء المقدسة هذا اليوم نداء ننقله كما هو دون تعليق:

نداء استغاثة من أجل كربلاء مدينة الامام الحسين وقبلة الاحرار

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