القبض على عملاء للاستخبارات الأمريكية في إيران


القبض على عملاء للاستخبارات الأمريكية في إيران
2019/11/27 | 19:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

أعلن مدير عام شؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عدد من العناصر العميلة للاستخبارات الأميركية التي

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