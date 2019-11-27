بعد استكمال مستلزماته.. الحكومة توجه بفتح منفذ حدودي مع ايران


بعد استكمال مستلزماته.. الحكومة توجه بفتح منفذ حدودي مع ايران
2019/11/27 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد استكمال مستلزماته..

الحكومة توجه بفتح منفذ حدودي مع ايران

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