2019/11/27 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استكمال مستلزماته..الحكومة توجه بفتح منفذ حدودي مع ايران

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