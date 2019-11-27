عبد المهدي يوجه باعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران

2019/11/27 | 20:03

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

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