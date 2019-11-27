تحديد هويات 160 داعشياً متهمين بمذابح الإيزيديين

2019/11/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبلغ رئيس فريق محققين تابعين للأمم المتحدة مجلس الأمن بأنه تم تحديد هويات 160 من أعضاء تنظيم داعش متهمين بقتل إيزيديين في العراق عام 2014 ويعكف على إعداد دعاوى قضائية ضدهم.

وبدأ الفريق الذي شكله مجلس الأمن الدولي العمل قبل عام لجمع أدلة لإجراء محاكمات في المستقبل على ما ارتكبه التنظيم من أعمال ربما تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وقال كريم أحمد خان، رئيس فريق الأمم المتحدة، "فيما يتعلق بالطائفة الإيزيدية وحدها والجرائم التي استهدفتها، فقد حددنا هويات أكثر من 160 شخصا ممن ارتكبوا مذابح ضدهم"، مضيفا أنهم يركزون العمل على إعداد قضايا قوية لكل منهم على أمل أن يتم تقديمها للمحاكم المحلية.

وكان خبراء الأمم المتحدة حذروا في يونيو 2016 من أن تنظيم داعش يقوم بعملية إبادة ضد الإيزيديين في سوريا والعراق لتدمير تلك الطائفة التي تمثل أقلية من خلال القتل والاسترقاق وجرائم أخرى.

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